Bea 'GH' está enamorada de nuevo tras romper con Rodri: Ponemos cara a su novio

¡Vaya cabreo se pilló Rodri cuando se entero que Bea estaba de nuevo ilusionada! Así lo contó ella , que aseguró que su ex no se tomó nada bien que la exganadora de 'GH' pasara una bonita noche de verano con su otro ex. Al parecer las fotos de esa noche le llegaron al madrileño y éste le recrimó a Bea que no le hubiera contado nada, aunque ella misma reflexionaba después de lo sucedido si verdaderamente tenía que rendirle cuentas a una persona que había pasado de ella durante siete meses y con el que había roto definitivamente tres semanas antes. Pues eso... ¡Viva el Medusa Sunbeach Festival!