Omar Montes le envía un dardo a Isa Pantoja y ella responde: “Algunas personas no superan las etapas”

Omar, en su reacción, se burlaba precisamente de esta frase en concreto: "Tú no mataste a Frozen, Frozen se suicidó para no escucharte", decía entre risas en unos 'stories' de Instagram. Pues bien, la cosa no ha terminado aquí...Y es que el cantante ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para dejar bien claro que no le ha gustado nada la canción de su ex: "No sé qué ponerme para el entierro de Frozen. Estoy to' rallao", ha escrito el exconcursante de 'Supervivientes'.