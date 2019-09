Fran Álvarez reaparece tras superar sus adicciones y manda un mensaje a Belén Esteban: "No le voy a dar la nulidad"

Fran Álvarez , ex de Belén Esteban , ha concedido una entrevista exclusiva para 'Lecturas' tras una larga temporada alejado del foco mediático. El exmarido de la colaboradora de ' Sálvame ' ha pasado seis meses en una clínica de desintoxicación y se siente con más fuerzas que nunca para plantar cara a Belén.

Fran ha dejado muy claras sus intenciones y tiene claro lo que no va a hacer. "Belén quiere la nulidad para hacer caja, es una avariciosa. Si quiere vender la segunda parte de la boda, no se lo voy a poner fácil, le va a costar", explica. Dispuesto a enfrentarse a todo porque ahora se siente fuerte, afirma que antes se dejaba "manipular" y que ahora no va a dejar que nadie lo haga.