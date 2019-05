Bea 'GH' rompe su silencio tras cortar con Rodri: "Las primeras noches sola son horribles"

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha hablado tras su ruptura con Rodri

Bea ha expresado cómo está y lo que siente por Rodri

Tras poner fin a su relación después de vivir su primera crisis, la exconcursante de 'GH' se ha sincerado con todos sus seguidores de Instagram y les ha explicado en qué situación se encuentra en estos momentos.

Al ser preguntada sobre si le ha costado adaptarse a vivir sola, sin Rodri, Bea ha sido muy sincera respondiendo así: "Las primeras noches son horribles. A mí lo que más me ha costado ha sido dormir. Entrar en casa y ver que estás sola al principio es aburrido pero, cuando pasa el tiempo, sabes que entras en casa y estás en paz, haces y deshaces lo que quieres y como quieres. Ahora mismo diría que hasta me gusta la soledad casera, es algo que me ha costado mucho. Siempre tenía mucho miedo de estar sola en casa y ahora es algo de lo que también disfruto".

Sus seguidores han querido saber si Bea estaría dispuesta a hacer un cara a cara con Rodri como el de Yoli y Jonathan. La exconcursante de 'Gran Hermano'' ha contestado que no haría uno por que no le ve necesario. "Rodrigo y yo expusimos mucho nuestra relación. Nos aportó muchas cosas buenas, pero también nos hizo mucho daño. Es alguien a quien quiero y querré siempre y lo que pasa o pase entre nosotros a partir del fin de 'Rodéanos' será nuestra intimidad, la cual no publicaremos. Esto es lo único que diré por primera y última vez después del último capítulo", ha explicado.

Durante todo este tiempo en el que ha desconectado, Bea ha descubierto cosas que también ha querido compartir con sus seguidores de Instagram: "Que debo aprender a escuchar a la gente que me quiere y me avisa antes de que sucedan las cosas; que soy más fuerte de lo que creía; que nunca viene mal echar de menos lo que a veces echamos de más; que a veces pensamos que se acaba el mundo cuando nos sucede algo malo y simplemente el mundo sigue y los que paramos somos nosotros; a no tener miedo a la soledad; y a escuchar lo que mi alma siente y no lo que mi cabeza dice. La verdad es que estoy aprendiendo mucho sobre mí y no me viene mal este tiempo".

Para conseguir desconectar y pensar en ella misma, Beatriz ha explicado que está escuchando música, leyendo, haciendo deporte y llevando una buena alimentación para sentirse mejor consigo misma. Además, Bea se está rodeando de "buenas amigas con energía positiva".

