Bea 'GH' se sincera y confiesa que ha mentido sobre su nuevo novio: "Os voy a contar la verdad"

"Yo me estaba dando cuenta de que algo me estaba pasando. Adri no tenía pareja desde hacía seis meses. Yo lo sabía y sabía que si nos cruzábamos y hablábamos podía pasar algo, por esa tensión que sentimos cuando estamos juntos", ha relatado. Muy decidida, se acercó a él y le dijo que si no le pensaba saludar. Se quedaron mirándose un rato y decidieron irse juntos. Se fueron a casa, "hubo bombazo" y después se pusieron a llorar juntos. "Habíamos removido muchos sentimientos", ha aclarado.