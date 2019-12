Rosa Benito posa con Gloria Camila y manda un mensaje: "Lo importante no es vivir juntos sino estar unidos"

"Lo importante en una familia no es vivir juntos sino estar unidos", es lo que escribe la exmujer de Amador Mohedano y que parece un mensaje directo para la hija de Rocío Jurado, de la que comentan algunos medios se ha alejado de su familia materna totalmente y la relación con sus hijos, tal y como ha contado la propia Rocío Flores, es nula. Además, en la fotografía sale con Gloria Camila, la otra hija de 'la más grande' que no tiene ningún contacto con su hermana, pero sí con el resto de la familia de la desaparecida cantante.

La distante relación de Rosa Benito con Rocío Carrasco

Después de estas declaraciones y con todo lo que Rocío Flores ha contado y no ha contado en el plató del reality defendiendo a su padre, la Benito opinó sobre todo el asunto en 'Ya es mediodía', programa en el que colabora. Ante la exclusiva de Olga y la salida a la palestra pública de la hija de Carrasco, la exsuperviviente declaraba lo siguiente: "Yo vi a Olga, y me gustó. Me parece que tiene muchos miedos". Y también comentó que, después de las declaraciones de Olga sobre la no comunicación entre madre e hijos: "Yo no podría estar días sin hablar con mis hijos".