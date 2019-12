Rocío Flores le dedica unas palabras a Kiko Jiménez y Sofía Suescun: "Compraos una vida y dejad la mía"

"La gente que vive pendiente de la vida de los demás es porque no tiene ni el valor ni la fuerza de ser protagonista de su propia historia. A este tipo de gente no le temas, es digna de compasión. Jamás avanzarán porque siempre están mirando a los costados". Con estas palabras, la hija de Rocío Carrasco se ha pronunciado en su perfil de Instagram ante la atenta mirada de sus más de 210.000 seguidores. Aunque en un principio no teníamos muy claro para quién iban dirigidas, han sido los 'hashtags' que ha empleado los que nos han sacado de dudas.