Violeta Mangriñán se sincera: "Se me cae el pelo a bolas, tengo hasta calvas"

Violeta confiesa su agobio por su preocupante caída de pelo

Violeta Mangriñán se ha sincerado con sus miles de seguidores de Instagram. La extronista de 'MyHyV' y exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que hay algo que le está pasando y está suponiendo un importante problema en su vida: una repentina caída de pelo que parece no tener fin. Aunque ahora es época de caída, ha asegurado que, en su caso, este problema va más allá.

Con estas palabras, se ha dirigido a sus seguidores la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "Sabéis que para mí y para muchas chicas el pelo es sagrado. Pues se me está cayendo a bolas, a borbotones. No me digáis que es época de caída porque tengo hasta calvas por dentro del pelo". La valenciana ha explicado que incluso le están creciendo mechones más cortos que nacen de la cabeza en estas zonas donde su cantidad de pelo se ha visto reducida notablemente.

Poniéndole un poco de humor al asunto, dentro de que este tema le preocupa mucho, Violeta se ha dirigido a sus seguidores para decirles que si ven que se peina de lado, o con algún peinado raro, es para tapar su calvicie porque le están saliendo "ronchas" por dentro del pelo. "Ahora lo digo así, pero las lloreras que me he pegado cada vez que me he visto las zonas sin pelo y los mechones que se me caían, esas las ha vivido él", ha confesado mientras señalaba a su adorado novio Fabio.

El argentino ha sacado su lado más bromista y ha dicho frente a la cámara de su chica que el pelo que le falta en dichas zonas le está creciendo en otras partes de su cuerpo. "Me hace cero gracia", le ha respondido la extronista entre risas, que ha dejado claro que lo que estaba diciendo él no es cierto. Para terminar, y en un intento de calmar un poco a sus 'followers', la influencer ha mandado este mensaje final: "Menos mal que tengo mucho pelo por genética y calva no me voy a quedar. Tranquilas 'haters', envidiosas".

Violeta 'MyHyV' saca su lado más sincero con sus seguidores

En los últimos días, hemos podido ver a la valenciana abriéndose por completo en las redes sociales, donde ya reúne más de un millón de seguidores que están pendientes de todos y cada uno de sus pasos. La semana pasada, la influencer respondía a la pregunta que más le hacían todos y desvelaba su peso y su altura.