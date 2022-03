La ganadora de 'GH' y el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' han anunciado su ruptura a través de las redes sociales

Bea y Dani se conocieron hace un año en 'Solos', el reality donde comenzaron su relación

Bea Retamal y Dani García Primo han roto su relación un año después de hacer partícipes a la audiencia del comienzo de su historia de amor durante su participación en el reality de 'Solos'. Entre lágrimas y con un hilo de voz apenas audible, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha sido la encargada de hacer pública esta triste noticia. Unas primeras palabras a las que más tarde han seguido las del que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones', que le ha dado las gracias a la influencer por este tiempo juntos.

En apenas un año, Bea y Dani se habían convertido en una de las parejas más queridas de nuestro panorama televisivo. Hace justamente un año, la valenciana y el alicantino se enamoraban en el pisito de 'Solos', el reality en el que decidieron apostar por su relación sin importar el qué dirán. Bea, que por aquel entonces salía con Adrián, decidió dejarlo todo por él.

Y Dani, que juró nunca haber sentido algo similar, dejó caer su armadura y se entregó en cuerpo y alma hasta el punto de darle a la joven el 'sí, quiero' en una boda televisada. Pero todo lo bueno parece tener un final, y el de Bea y Dani ha llegado ahora. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera ganadora de 'GH' ha compartido con sus seguidores este durísimo trance que todavía no ha sido capaz de asimilar.

Si bien es cierto que la valenciana ha reconocido que no ha ocurrido nada concreto entre ellos (más allá de una discusión por la mañana en su último día juntos como pareja) al final "una cosa ha terminado llevando a la otra". "Lleva cuatro días en Alicante y yo me veo en esta situación, viéndolo por las historias de Instagram", ha señalado la joven con la voz temblorosa y haciendo todo lo posible por no romper a llorar en público.

Después de esta publicación, Dani ha creído conveniente dar una explicación a los seguidores que siempre han creído en esta relación. "Bea y yo ya no estamos juntos", ha comenzado anunciando el que fuera tentador de Marta Peñate en 'La isla de las tentaciones'. Después de hacer oficial su ruptura sentimental, el valenciano ha entrado en detalles sobre los motivos que le han llevado a tomar esta tajante decisión que ha pillado a todos por sorpresa.

"No es una decisión que he tomado en dos días, ya sabéis que yo no estaba del todo bien. Creo que sería bastante injusto seguir intentando algo que no vamos a conseguir. A veces creo que hay que ser un poco valiente y acabar con las cosas igual de bien que empezaron porque es horrible ver que no llegas a estar del todo feliz y ver que algo que empezó tan bonito pueda terminar tan mal es una mierda", ha señalado el influencer, que ha querido dejar claro que no entiende este final como un fracaso. "Fracaso habría sido seguir", ha puntualizado.

Después de estas, sus primeras palabras, Dani García Primo ha compartido un emocionante y desgarrador mensaje en el que ha pedido respeto para ambas partes y, en especial, para Bea Retamal, que atraviesa un momento de lo más delicado. "Estoy en verdadero estado de shock", ha reconocido la que fuera amiga íntima de Adara Molinero, que ha compartido un 'post' en sus redes pidiendo por favor que no le informen sobre lo que Dani hace o deja de hacer, ya que no le ayuda en este necesario proceso de sanación.

"Me siento con el corazón completamente roto y el alma rota y no sabía que podía doler tanto. Estos tres últimos meses han sido bastante duros, ya que no hemos pasado una buena época, pero confiaba en que había amor...ya he visto que el amor y las ganas no han sido suficientes", ha señalado la de Valencia, que ha aprovechado para ser muy clara en cuanto a lo que ella piensa de esta situación.

Y es que, según ella, hay que estar en las buenas y en las maduras. "Vivir feliz y estar bien en momentos buenos es muy fácil y pensar que la vida es de color de rosa está muy bien, pero las rosas también tienen espinas. La vida también tiene malos momentos", ha puntualizado la que fuera ganadora de 'Gran Hermano', que parece no estar muy de acuerdo con la decisión de su ya exnovio, que ha preferido cortar por lo sano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani García (@danigarcia_primo)