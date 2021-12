Brenda lleva nueve meses entre ellos y el matrimonio no puede estar más feliz. Estas van a ser unas Navidades muy especiales en Ambiciones. Entre otras cosas, porque son las primeras que van a pasar junto a la pequeña, pero, además, porque en la familia de Ubrique pronto serán uno más. "Se acercan unas fechas señaladas LAS NAVIDADES y este año esperemos que sean especiales para todos... Me encanta tener recuerdos de la familia porque con el paso de los años vemos lo crecen nuestros peques y lo que nosotros los papis hemos cambiado", escribe la periodista en sus redes junto a su felicitación navideña.

Algo que ha querido trasladar en su última entrevista con Diez Minutos, donde la creadora de Nails Factory se ha mostrado muy entusiasmada con este tema. "Estamos todos muy contentos. Ya le he dicho a María José que para Brenda va a ser su primita o primito de juegos. Además, a ella no la he visto embarazada nunca porque cuando la conocí el niño tendría un añito y Julia, tres, entonces, bueno, a mí es que me encanta. ¿Qué te voy a decir yo? Que me encanta un embarazo, un bebé, me chifla", comenta.