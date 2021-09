Beatriz Trapote no ha podido evitar presumir de su impresionante cambio físico tan solo seis meses después de dar a luz a su hija Brenda. La mujer de Víctor Janeiro se está recuperando en tiempo récord del embarazo gracias a su estricta operación postparto. Tanto es así, que la periodista y exconcursante de 'Supervivientes' ya ha podido ponerse los vaqueros que llevaba antes de quedarse embarazada por tercera vez.

Desde que la pequeña Brenda llegara a su vida , Trapote ha estado retransmitiendo el minuto a minuto de la montaña rusa de emociones en la que se ha convertido su vida. Un circuito de subidas y bajadas que la periodista no ha tratado de endulzar en ningún momento.

Porque, aunque el nacimiento de su tercer retoño no ha hecho otra cosa que traer felicidad a sus vidas, lo cierto es que la exconcursante de 'Supervivientes' ha reconocido que no es lo mismo tener dos hijos que tres. A pesar de lo ajetreada que es su rutina, Beatriz Trapote ha sabido cómo sacar tiempo para dedicárselo a sí misma .

Y es que, si durante el embarazo pudimos verla entrenando hasta el último minuto , su preparación física tras dar a luz no iba a ser menos. Tal y como ha explicado en su perfil oficial de Instagram, está siguiendo una estricta operación postparto para recuperar su figura cuanto antes.

Un objetivo del que no está para nada lejos, pues ya ha conseguido 'entrar' en los vaqueros que llevaba antes de quedarse embarazada de Brenda. "No me lo puedo creer. Estoy perdiendo un montón de volumen", ha reconocido Beatriz Trapote presumiendo en Instagram de su asombrosa trasformación física tras el parto, que fue hace tan solo seis meses.