Borja Navarro ha rehecho su vida y vive completamente ajeno a su expareja, Chiqui. Pero, aunque la llama y la chispa del amor se acabase entre él y la exconcursante de 'GH', el murciano no puede dejar de lado a lo más bonito que le ha dado la vida: las dos hijas que tuvo en común con su exmujer, de las que presume orgulloso en sus redes sociales.

Hace apenas un par de semanas, Borja confesaba estar enamorado de nuevo . Su corazón vuelve a estar ocupado, aunque eso no quita para que descuide su faceta como padre. A través de su cuenta de Instagram, misma plataforma que utilizó para revelar que había pasado página y encontrado de nuevo el amor, Borja ha querido presumir de sus pequeñas Alma y Bella.

En la actualidad, la expareja, que anunció su ruptura a finales de 2019 tras más de 10 años de matrimonio , no quiere saber nada el uno del otro. De hecho, ambos se lanzaron duras críticas y reproches y acabaron teniendo que resolver su conflicto delante de un juez, ya que fueron incapaces de llegar a un entendimiento.

Alma y Bella, dos niñas sanas y "sin enanismo"

La exconcursante de 'GH 10' realizaba una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, quien no tardaron en preguntar a la de Mazarrón si sus hijas habían heredado su problema congénito. "No. A mis niñas no les falta la hormona del crecimiento, a ninguna. Alma, que tiene cuatro años, está casi igual de alta que yo, va a ser muy alta. Bella es preciosa como su nombre indica, bueno ambas", decía revelando que estaban totalmente sanas y que pronto serían más altas que ella.