Aunque Chiqui no suele mostrar a sus hijas en las redes sociales con mucha frecuencia, en esta ocasión no ha dudado en presumir públicamente de su hija Alma. Hace tan solo unos meses, la exconcursante de ‘GH’ se sinceró como nunca con sus seguidores y aclaró si sus hijas tienen enanismo. Tal y como aseguró en sus redes sociales, a sus hijas no les falta la hormona del crecimiento, por lo que no padecen este trastorno genético.