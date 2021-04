En pleno ojo del huracán, la que fuera concursante de 'GH' confirmaba su divorcio con un mensaje de lo más contundente que hacía saltar todas las alarmas sobre la delicada situación que había atravesado la pareja en la última etapa de su historia de amor. "Quiero decir que es cierto que me estoy divorciando. Yo no he hablado nada más. Si se va de España, pues adiós. Como si se va al fin del mundo...me da absolutamente igual", escribía la que fuera reportera de 'Sálvame' en sus redes sociales.