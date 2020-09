Toñi Moreno posa con su hija por primera vez: "Ser madre sola es más duro de lo que pensaba"

Toñi Moreno ha hablado como nunca antes de los retos a los que se enfrenta siendo madre soltera. La maternidad no es algo que se enseñe y, sin embargo, es una de las experiencias más extremas para una mujer. Sobre esto precisamente ha sido sobre lo que ha reflexionado en una entrevista para ‘Lecturas’ la presentadora de Telecinco, que ha relatado el proceso que ha vivido (y vive) como madre de Lola. Además, la orgullosa mamá ha posado por primera vez junto a su hija en la portada de una revista.

La andaluza, que ha asegurado que quería ser madre desde que tiene “uso de razón”, ha señalado que este gran cambio en su vida no ha sido un camino de rosas. “Fue un proceso largo (…) Desde que decido darme la última oportunidad de quedarme embarazada hasta que lo logro, hay dos abortos de por medio. Fue difícil”, ha reconocido la presentadora de programas como ‘Viva la Vida’ o ‘MyHyV’.

Toñi Moreno reflexiona sobre lo complicado que es ser madre soltera

La noticia del positivo de su embarazo no cambió el trascurso de su rutina. “Seguí con mi vida normal, no quería hacerme ilusiones (…) Tuve un embarazo incómodo”, ha reconocido la comunicadora con cierto miedo, pues no quiere que su hija Lola el día de mañana se encuentre con unas declaraciones de su madre hablando sobre que tuvo “un mal embarazo con todo lo que pone en internet”.