Steisy se sincera y confiesa el motivo por el que ha engordado siete kilos: "Me estoy medicando"

“Vamos a tener una conversación bastante seria”, ha comenzado diciendo Steisy antes de empezar a explicar todo. Mostrándose muy enfadada, la influencer ha asegurado que hay muchas personas que se dedican a insultarla o decirle que ha engordado. “Me he dado cuenta de que estoy más gordita, no hace falta que me lo digan”, ha señalado.