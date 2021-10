La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado del momento exacto en el que detectó su enfermedad de corazón

Además del síndrome de Brugada, la modelo tiene insuficiencia aórtica y mitral y un bloqueo de rama

Tras hacer público que padece el síndrome de Brugada, Carla Barber ha dado más detalles de su diagnóstico médico. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha explicado que detectó su enfermedad tras un delicado susto de salud en el que sufrió un síncope debido a la parada momentánea de su corazón. La modelo y exconcursante de 'Supervivientes' se desmayó y decidió empezar a realizarse todo tipo de pruebas médicas.

La que fuera pareja de Diego Matamoros vuelve a estar en el centro del foco mediático, sin embargo, esta vez por un tema más espinoso y delicado. Se trata de su enfermedad cardíaca (una canalopatía que da lugar a arritmias y produce muerte súbita), de la que ha hablado recientemente por primera vez en un vídeo que ha hecho que a sus seguidores les surjan cientos de miles de preguntas.

De entre todas ellas, ha habido una que se ha repetido con especial hincapié e interés: "¿Cómo se dio cuenta de que estaba enferma?". Tras un día de desconexión para asimilar el gran torrente de mensajes que ha recibido tras hacer pública su enfermedad, Carla Barber ha retomado su actividad en redes sociales para contestar a la pregunta del millón.

En un tono de voz sereno pero algo apagado, la cirujana de estética ha resuelto la gran cuestión explicando por primera vez cómo detectó su enfermedad de corazón. Todo ocurrió hace siete años, cuando vivía en Alemania. "Allí hacía la residencia de cirugía y un día, mientras trabajaba, me dio un síncope y me desmayé. Me pasó en dos ocasiones", ha reconocido la que fuera concursante de 'Supervivientes', haciendo alusión a esta pérdida repentina del conocimiento ocasionado por una suspensión súbita y momentánea del corazón.

Fue entonces cuando la modelo decidió empezar a hacerse todo tipo de pruebas, sin embargo, no llegó a dar entonces con el nombre de su enfermedad, hasta ahora. Por otra parte, la que fuera Miss España ha puntualizado que además de síndrome de Brugada también tiene insuficiencia de válvula aórtica y mitral. Es decir, sus válvulas no tienen un funcionamiento adecuado, lo que provoca que la sangre no se bombee con normalidad.

Aunque desde entonces ha estado acudiendo a revisiones anuales, no ha sido hasta ahora que la que fuera pareja de Diego Matamoros ha conocido realmente la verdadera escala de su enfermedad. "Me dan arritmias. Noto que el corazón empieza a latir a un ritmo que no es normal y de pronto noto cómo se me para el corazón y después empieza a latir con normalidad", ha señalado la exconcursante de 'Supervivientes', que se puso en manos de un cardiólogo especialista en arritmias para poner nombre a su dolencia.

A raíz de ese electrocardiograma, la modelo ha descubierto que también tiene un bloqueo de rama, que es una obstrucción de la vía por la 'viajan' los impulsos eléctricos para que el corazón lata. "A raíz de todo esto me empezaron a hacer más pruebas y me descubrieron el síndrome de Brugada", ha concluido Carla Barber explicando cómo detectó su enfermedad.