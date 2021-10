El hijo de Kiko Matamoros ha lanzado un significativo mensaje tras hacerse pública la enfermedad de su expareja

Diego Matamoros ha reflexionado sobre lo importante que es mantener una actitud positiva frente a las adversidades

Carla Barber ha revelado que padece el síndrome de Brugada

Diego Matamoros se ha pronunciado tras hacerse pública la enfermedad de corazón que padece Carla Barber. El hijo de Kiko Matamoros ha utilizado su perfil oficial de Instagram para lanzar públicamente una significativas palabras tras conocer el diagnóstico médico de su expareja.

Un año fue lo que duró su relación y un año les sirvió para convertirse en una de las parejas más polémicas. A pesar del revuelo mediático que generaba su historia de amor, Diego Matamoros y Carla Barber decidieron disfrutar de su romance haciendo oídos sordos a todo tipo de comentarios. Sin embargo y para sorpresa de todos, este verano la pareja decidió poner punto y final a su relación y seguir caminos separados.

Ahora, Carla Barber ha confesado públicamente que padece una delicada enfermedad cardíaca que responde al nombre de Síndrome de Brugada. Se trata de una canalopatía que da lugar a arritmias y que puede llegar a provocar la muerte súbita.

Tras varias semanas intentando evitar hablar del tema, la modelo y experta en medicina estética ha confirmado hace unas horas su complicado diagnóstico médico en un vídeo en el que ha recibido todo tipo de muestras de cariño por parte de sus seguidores y otros rostros conocidos de nuestro panorama televisivo.

Si bien es cierto que su exnovio no se encuentra entre ellos, Diego Matamoros no ha querido quedarse callado en este momento tan importante y delicado para la cirujana. Por eso, a través de su perfil oficial de Instagram, el hijo del colaborador de 'Sálvame' ha compartido un significativo mensaje que no ha pasado desapercibido para nadie.

"Ayer tuve una charla intensa sobre la actitud positiva en la vida cuando las cosas no están bien, cuando te atrapas en ti mismo y no eres capaz de asimilar lo que la vida te da y te encierras en el 'no", ha comenzado escribiendo el hermano de Laura Matamoros, reflexionando sobre un discurso que va muy en línea con lo que justo está atravesando su expareja, Carla Barber.

Si bien es cierto que Diego no ha mencionado directamente a su ex, han sido muchos los que han aventurado que podría ser precisamente ella la persona con la que mantuvo esta profunda conversación que tanto le ha marcado.

"Ser capaz de mantener una actitud positiva frente a cualquier dificultad no es tarea fácil", ha continuado explicando el influencer, poniéndose en la piel de alguien que ha recibido una muy mala noticia. "No se trata de pensar todo va a ir bien en determinados momentos, de darse golpecitos en la espalda y esperar que todo mejore por sí solo", ha señalado Diego, que ha recalcado que lo importante es "trabajar la actitud" para que los revés de la vida no consigan apagar a uno las ganas de vivir.

Además, el hijo de Kiko Matamoros les ha querido recordar a sus seguidores que no se trata de una cuestión de fe. "No es creer sin más, es cuestión de querer de verdad aprovechar las oportunidades y no darse por vencido cuando las cosas se ponen difíciles. Todos pasamos por malos momentos, pero es cuestión de sólo nosotros saber procesarlos y revertirlos", ha concluido el joven que, además, les ha propuesto a todos que se "coman la vida".

Lo cierto es que se trata de un mensaje de lo más revelador que Diego Matamoros ha lanzado en Instagram tras conocer la enfermedad de corazón que sufre Carla Barber, que ha confesado que padece el síndrome de Brugada que, además de dar lugar a arritmias cardíacas, también puede llegar a provocar la muerte súbita.