La mujer de Kiko Rivera ya ha demostrado en más de una ocasión lo profundamente familiar que es. Por eso, la dura pérdida de sus padres recientemente ha sacudido su estado anímico y se ha llevado un trocito de su corazón. Sin embargo, estos duros golpes no han quebrantado en absoluto la unión que los cinco hermanos continúan manteniendo. Hoy, os enseñamos el hermano más guaperas y desconocido de Irene Rosales.

Aunque la familia de la sevillana siempre ha intentado mantenerse en un segundo plano ante la fama que ha alcanzado la joven, lo cierto es que todos comparte en sus redes sociales cada momento especial en la familia. Así, en este inicio de año, la mujer del dj compartía en su perfil de Instagram un vídeo de su hermano Carlos bañándose en el mar junto al texto “ me da la vida mi hermano ”. Precisamente las redes sociales nos han permitido conocer un poco más acerca de uno de los grandes apoyos en la vida de Irene Rosales.

Como bien le comenta Irene en una de sus publicaciones, este moreno de pelo corto y estilo desenfadado es todo un guaperas y le gusta posar ante la cámara luciendo sus mejores looks:

...o dando largos paseos con su perrito Bali, al que su familia le dedica la misma adoración que él. “Amigos para siempre means you'll always be my friend” son las tiernas palabras que le dedica a su mascota (frase a la que su cuñado Dj responde bromeando sobre su nivel de inglés, ¡el buen rollito entre cuñados se hace notar!)