Carolina Vico 'GH' presenta a su bebé y comparte los momentos previos al parto: "Decidió salir una semana antes"

La exconcursante de 'GH' ha narrado en sus redes cómo ha sido el momento tan deseado: el nacimiento de su primogénita, que llegó a las cuatro de la madrugada pesando 4 kilitos. "Por fin puedo enseñaros a nuestra pequeña Carolina. La verdad es que nos tiene enamorados desde el minuto uno. No he podido subir nada antes, ya que hasta hoy no nos han dado el alta y no estaba al 100%, pero por fin estamos en casita. Ha sido una experiencia única, dolorosa y maravillosa", ha comenzado explicando la exhabitante de la casa de Guadalix de la Sierra, que ha confesado que la presentación oficial de su hija ha tardado en llegar a las redes porque no se encontraba del todo bien y ha necesitado unos días para recuperarse del postparto.