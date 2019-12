Alfonso Merlos reacciona al posado de Marta López y ella responde: "Llegará alguien que baile contigo"

"Gracias a la vida por abrirme los ojos. Aunque esa parte viene acompañada de dolor, nunca tenemos que olvidar que lo bueno siempre está por llegar. Gracias a todos los que estáis a mi lado", escribía la exconcursante de ' GH ' en sus redes dejando muy preocupados a sus seguidores , que no tardaron en lanzar un aluvión de comentarios preguntando a la colaboradora si había roto con su chico. En ese momento, Marta quiso despejar cualquier sospecha aclarando que este mensaje iba dirigido a algunas personas que ya forman parte de su pasado. Ahora, ha sido el periodista el que ha querido demostrar su amor públicamente escribiendo un mensaje de lo más cariñoso en la última publicación de su chica.

Alfonso Merlos declara su amor públicamente a Marta López

"Prefiero bailar con ganas aunque no sepa", escribía la exhabitante de Guadalix de la Sierra parafraseando una canción de Manuel Carrasco junto a una exitosa galería de fotos en la que ha recibido un sinfín de piropos. Sin embargo, el mensaje más bonito ha llegado por parte de su novio. "Y de pronto llegará alguien que baile contigo aunque no le guste bailar y lo hará porque es contigo y nada más", ha escrito el tertuliano haciendo referencia a un romántico poema de Jorge Luis Borges. Un precioso acto de amor que, como no podía ser de otra manera, ha tenido una respuesta inmediata por parte de Marta.