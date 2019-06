¿Os acordáis de aquella joven que entró en la decimosexta edición de 'Gran Hermano' diciendo que veía fantasmas? Bueno, no sólo entró comentando esa particularidad sino que también explicó que su estancia en Guadalix de la Sierra era una prueba de fuego para ver si estaba enamorada de su novio, al que dejó al salir de la casa y meses después presentaba a su nuevo chico, Joaquín Hurtado.

La ex gran hermana va a ser mamá

La ex gran hermana, como bien explica en el escrito de la publicación de su perfil de Instagram, todavía no ha cumplido el primer trimestre del embarazo, y no ha dudado en comentar las ganas que tiene de que pase el tiempo para poder ver la carita de su hijo o hija: "Lᥲ vᥱrdᥲd ᥱs qᥙᥱ ᥴᥙᥲᥒdo dᥱsᥱᥲs ᥲᥣgo tᥲᥒto ყ tᥲᥒto, ᥒo tᥱ ρᥲsᥲᥒ ᥣos dίᥲs ყ mᥱᥒos ᥣᥲs sᥱmᥲᥒᥲs ყ ᥒo hᥲbᥣᥱmos dᥱ mᥱsᥱs. Estᥲmos dᥱsᥱᥲᥒdo qᥙᥱ ρᥲsᥱ ᥱᥣ tιᥱmρo bιᥱᥒ rᥲ́ριdo, ρorqᥙᥱ ყᥲ morιmos dᥱ gᥲᥒᥲs dᥱ ρodᥱr ᥲbrᥲzᥲrtᥱ ყ tᥱᥒᥱrtᥱ ᥱᥒtrᥱ ᥒᥙᥱstros brᥲzos. Erᥱs ყ sᥱrᥲ́s ᥣo mᥲ́s ιmρortᥲᥒtᥱ dᥱ ᥒᥙᥱstrᥲs vιdᥲs"