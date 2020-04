Chiqui ‘GH’ reflexiona y manda un mensaje tras separarse de Borja: "Prefiero un hombre que me sume"

Desde que se separase de su pareja, la reportera más divertida de ‘Sálvame’ se ha volcado en el cuidado de sus hijas y en su trabajo. Pero también la ex gran hermana se a cuidado a sí misma. La joven explicaba hace semanas en ‘Sálvame’ los diez años complicados que había vivido junto a su pareja. “Un auténtico infierno”, del que no quiso dar detalles, pero que al recordarlo sus ojos se empañaban con lágrimas.

“Por suerte o por desgracia ahora mismo y más que nunca me estoy conociendo a mí misma”, ha comenzado su pequeña reflexión la joven, en la que ha explicado cómo se encuentra su corazón: “Ahora mismo mi corazón lo tengo en “modo avión”. Después del confinamiento ya veré, pero ahora está claro que quiero un hombre que me sume no que me reste a mi vida”.