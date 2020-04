Gonzalo Montoya se sincera sobre su relación con Katerina: "Todo el mundo está ansioso por saber qué ha pasado"

Gonzalo confiesa qué ha pasado con Katerina tras 'La isla de las tentaciones'

Gonzalo Montoya, de ‘La isla de las tentaciones’ y 'GH', ha querido aclarar junto a Katerina Safarova qué ha pasado exactamente entre ellos tras sus paso por el reality. Ha sido a través de un directo de Instagram donde los dos se han sincerado sobre el tema resolviendo la pregunta del millón.

Desde su paso por el exitoso programa de Mediaset, esta ha sido una de las preguntas más recurrentes que los seguidores de ambos llevan haciéndoles mucho. Por fin, hemos podido conocer la respuesta y han sido los propios protagonistas los que se han pronunciado sobre el tema.

El influencer y la modelo han hecho un directo juntos en Instagram, aunque cada uno estaba en su casa, y han hablado sobre este y otros muchos temas que han generado interés entre sus miles de fans, que no paran de crecer día tras día.

La primera cuestión que han querido resolver ha sido la de su relación. “Todo el mundo está ansioso por saber qué ha pasado después de ‘La isla de las tentaciones’ con nosotros: si nos hemos liado…”, han señalado antes de responder. Entre risas, el ex de Susana Molina ha dicho que “ya quisiera” Katerina.

Gonzalo ha querido aclarar todo y se ha sincerado sobre el tema, sobre el que ha hablado sin tapujos. “Somos amigos, hablamos constantemente, eres de las pocas con las que hablo. Eres una tía que creo que le gusta a todos los hombres de este mundo. Yo a ti tuve la suerte de conocerte allí, me caes de locos y serías perfectamente de mi grupo de amigos, pero nada más”, ha aclarado.

Por su parte, la modelo se ha pronunciado así sobre esta cuestión que tanto interés ha despertado entre sus seguidores: “Yo también. En la casa decíamos que al acabar el programa íbamos a mantener el contacto. Era una persona superimportante para mí allí”, ha explicado Katerina.

Los seguidores de ella han querido hacerle más preguntas a Gonzalo después de esta aclaración y gracias a este directo hemos podido saber muchas cosas más sobre el andaluz. Tal y como él mismo ha explicado, actualmente no tiene pareja y está muy a gusto solo.

Katerina ha confesado que tenía novio hasta hace poco, pero actualmente está soltera. “Lo nuestro por desgracia no puede ser, disfrutemos de nuestra soltería”, ha expresado entre risas y mirando a su amigo. “Dentro de poquito me voy a ir a casa de mis padres. Viven en un pueblo de Barcelona”, ha comentado la modelo a la vez que ha dicho que no sabe qué tal irá porque está acostumbrada a vivir sola.

Al ser preguntado sobre cuántas relaciones ha tenido, Gonzalo ha confesado que tuvo una de cinco años, otra de un año a la que le puso “muchas veces los cuernos” y finalmente su conocida relación con Susana Molina, a la que conoció en ‘GH’ y con la que vivió su historia de amor más larga.

Gonzalo Montoya y Katerina se confiesan tras 'La isla de las tentaciones'

“Ahora estoy disfrutando de estar soltero, pero siempre he sido una persona muy dependiente y he estado en pareja”, ha señalado el sevillano. Katerina le ha dicho que cree que aunque dice que es dependiente igual no lo es y que puede ser algo que se ha creado él en su cabeza.

“Como he estado siempre con mi hermano gemelo, es muy difícil no ser dependiente”, ha contestado él, a lo que su amiga le ha dicho que cree que si está mucho tiempo soltero acabará aprendiendo a estar solo y no ser tan dependiente.