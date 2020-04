Tatiana Delgado enseña cómo era antes de operarse y se sincera: "Este es mi cuerpo natural y mi cara"

“Esto es un consejo para algunas listas que no tienen ni idea. Una explicación que me apetece contar. Yo tuve una infancia difícil y eso me hizo crecer con muchas inseguridades. Mi problema fue no quererme y tapar mis miedos con malos consejos. He cometido muchos errores, pero son mis errores”, ha continuado contando en el sincero texto que acompañaba a la imagen.

Las contundentes palabras de Tatiana Delgado

“Te puede gustar más o menos mi físico, pero tengo claro que lo mejor que tengo no está por fuera y que ahora hay cosas, que me hice y me hicieron sufrir, que ya forman parte del pasado y no las puedo cambiar”, ha expresado. Para finalizar, ha invitado a sus seguidores a dar un ‘like’ a su publicación si les ha gustado o a no hacer nada si no es así. “Para herir ya tengo bastante con las miserias que hay en el mundo”, ha finalizado.