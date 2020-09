Noemí Merino muestra en bikini su cambio físico tras adelgazar 13 kilos: "Verme mal ha sido la peor lucha"

Noemí Merino vuelve a ser la que era. Y no lo digo yo, lo ha dicho ella misma. Tras el parto, la exconcursante de ‘ Gran Hermano ’ atravesó una complicada depresión postparto motivada por su cambio físico. La canaria no supo bien cómo gestionar los cambios que llegaron de la mano del nacimiento de su hija y se derrumbó en una espiral de la que ahora ha sabido salir. La influencer ha presumido en bikini de su impactante cambio físico tras haber adelgazado 13 kilos y “encontrarse” a sí misma.

Hablamos con Noemí Merino sobre su impresionante cambio físico tras adelgazar 13 kilos

Sin embargo, lo más importante de este proceso no ha sido la bajada de peso (que también). Lo que Noemí realmente está celebrando es el hecho de haberse encontrado a sí misma. “No me he sentido tan bien desde hace mucho tiempo”, ha comenzado escribiendo la canaria junto a una fotografía en bikini en la que se aprecia a la perfección su espectacular cambio físico.