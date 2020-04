Diego Matamoros habla de Estela Grande y confiesa sus planes: "Todo este tiempo te hace pensar"

Al ser preguntado sobre a quién está echando más de menos durante la cuarentena, ha contestado con la claridad que le caracteriza: “A ver, si soy sincero, pues a Estela, no os voy a mentir. Sigo queriéndola y echándola de menos, pero bueno, es lo que toca. No puedo hacer otra cosa". Hace tan solo unos días, sorprendía a todos reaccionando a una de las fotos de Instagram de su ex .

Otra de las dudas que sus seguidores han querido resolver es si ha estado con alguien después de romper su relación con la modelo. El hijo de Kiko Matamoros ha dejado claro que no ha estado con nadie después de ella. “Es lo fácil, siempre me sacan chicas y me tiran rollos, pero no, no tengo el corazón abierto para ello. Ahora mismo lo único me interesa es poder recuperar mi vida”, ha explicado.