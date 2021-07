Diego Matamoros reflexiona tras encontrarse con Carla Barber: "Sé que tengo un tesoro conmigo"

Hace meses que Diego Matamoros y Carla Barber decidieron poner punto y final a su relación. El amor parecía haberse acabado entre ellos, aunque su amistad era mucho más fuerte que cualquier cosa. En este tiempo, el hijo de Kiko Matamoros y la exconcursante de 'Supervivientes' han estado viéndose y dedicándose muestras de cariño en redes sociales , aunque tratando de disimular y sin publicar contenido en el mismo espacio. Este fin de semana, Diego ha volado a Gran Canaria, tierra de su ex, donde ha estado hospedado en el mismo hotel que ella y a quien podría haber dirigido unas bonitas palabras a través de su última reflexión.

"Hoy me he levantado sintiéndome muy afortunado de saber a quién tengo a mi lado, aunque en la foto salga solo, sé que tengo un tesoro conmigo" , escribe el exmarido de Estela Grande.

Diego, que se encuentra en Gran Canaria disfrutando de unos días de vacaciones con amigos, ha querido parar y dedicar este post tan especial a uno de ellos. Una persona que bien podría tratarse de su ex Carla Barber, ya que en los stories que han compartido tanto él como ella, se puede ver que han estado pasando tiempo en el mismo sitio.

"¡Me siento muy afortunado viendo el futuro que me depara con "esta gente" que me rodea! Os mando os beso enooorme a tod@s y a TI cuídate mucho 💙", concluye mientras añade un corazón azul, símbolo que ha marcado su relación con la doctora canaria.