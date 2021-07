Carla Barber opina de la última operación estética de Kiko Matamoros

Carla Barber ha contado cómo ha visto a Kiko Matamoros tras su última intervención estética

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado sobre una posible reconciliación con Diego Matamoros

Carla Barber rompió hace unos meses su relación sentimental con Diego Matamoros. Sin embargo, su relación con el hijo de Kiko Matamoros y con el resto de su familia sigue siendo buena. Por esta razón, el colaborador de 'Sálvame' ha acudido a la clínica que regenta en Madrid la que fuera concursante de 'Supervivientes'. La modelo ha aclarado cómo ve al tertuliano tras su última operación estética y el motivo por el que la ha visitado antes de mostrar su cambio en televisión.

Kiko Matamoros ha querido mejorar su imagen de cara al verano. Asimismo, el colaborador se ha sometido a una marcación abdominal siguiendo los pasos de su hijo Diego. Pero no es lo único que se ha hecho. El madrileño, con el objetivo de rejuvenecer su rostro, se ha sometido a una blefaroplastia recientemente. Y es que el tertuliano podría haber acudido al centro de medicina estética de Carla Barber para hacerse algún retoque más antes de mostrar su nuevo rostro en la pequeña pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros)

La modelo, que tiene una bonita amistad con el colaborador, ha asegurado que "está guapísimo". Además, Barber ha dejado caer que no se ha sometido a ningún retoque más ya que "no le hace falta nada de nada". No obstante, la apariencia de Kiko Matamoros el pasado viernes lleno de moratones y con dificultad para moverse apunta a que estaría esperando a anunciarlo próximamente.

Pero no es lo único de lo que ha expresado la exconcursante de 'Supervivientes'. Carla Barber ha hablado de una posible reconciliación con Diego Matamoros. "No tengo nada que decir, chicos", ha exclamado. Y es que cada vez son más remotas las posibilidades de que retomen su relación sentimental. Los diferentes altibajos que han sufrido mientras durante su noviazgo han dejado mella.

La relación de Carla Barber y Diego Matamoros

La pareja siempre se ha mostrado feliz y no ha tenido problema de compartir con sus seguidores lo enamorados que estaban. Sin embargo, no todo era fácil, ya que varios integrantes de la familia de Carla Barber no estaban de acuerdo con el noviazgo. Ana Rosa, tía de la exconcursante de 'Supervivientes', fue una de las que cargó contra el joven: "A su mamá le gusta alguien que tenga una profesión".