Edurne acude al hospital con su hija Yanay para una revisión: "Está todo fenomenal"

A punto de cumplir su primer mes junto a Yanay, Edurne no puede negar que está disfrutando de cada momento de su hija. Desde sus mismas redes, la jueza de 'Got Talent' nos ha hecho partícipes de los dulces despertares, de las siestas entre la cantante y su pequeña y ahora de su propia boca de que "todo está fenomenal" tras acudir a una revisión en el médico .

Con su original carrito y acompañada por sus padres que le están ayudando mucho durante estas primeras semanas, Edurne ha acudido a la clínica Ruber y se ha mostrado radiante a su salida. Las cosas van perfectamente y de esta visita rutinaria (en la que no ha podido estar David de Gea por motivos laborales) solo ha sacado respuestas muy positivas. "Está todo fenomenal. Que esté bien y sanita es lo más importante", ha comentado la artista.

Sin saber todavía cuando volverá con David de Gea a Manchester, la cantante está disfrutando de tener a sus padres cerca y más sabiendo las dificultades que representa viajar durante la pandemia. Lo que sí sabe y tiene claro la jueza de 'Got Talent' es que Yanay "es muy buena" y así se lo ha hecho saber a los periodistas que se han interesado por cómo están llevando las noches.

La aventura más emocionante de Edurne: aprender a ser mamá

La pequeña Yanay les tiene locos de amor a todos y los últimos que no se han resistido a pasar tiempo con ella han sido sus bisabuelos en una estampa muy tierna que la propia jueza de 'Got Talent' quiso inmortalizar para el recuerdo. Edurne está desde el pasado 4 de marzo coleccionando grandes momentos y este era uno que no podía faltar.