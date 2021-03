Edurne posa por primera vez con su hija Yanay: "Mi bebita preciosa"

Son días muy especiales para Edurne desde que el pasado 4 de marzo viniera al mundo su hija Yanay . La cantante está en una nube desde ese momento y no puede esconder la felicidad que siente cuando la pequeña descansa en su pecho. Tanto es así que la jueza de 'Got Talent' ha compartido la primera imagen de su hija y ese instante íntimo nos ha enamorado.

La cantante recién estrenada en su faceta como madre no se cansa de mirar el rostro de la pequeña Yanay. 'Mi amada' que es el significado en quechua del nombre que le han puesto, no puede cobrar más sentido a juzgar por las imágenes y palabras de Edurne y David de Gea. Ambos están como locos con la pequeña y con que su llegada les haya puesto patas arriba su mundo y sus emociones.

En ella David de Gea le coge con mucho mimo la manita a su hija y acompaña la imagen con un "never let me go", o lo que es lo mismo, "nunca me dejes ir". Algo a lo que la cantante ha reaccionado compartiendo la misma imagen y escribiendo orgullosa: "Mi familia".