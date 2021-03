Antonio Pavón por fin se encuentra en España con su hijo . Después de la polémica marcha a México de su ex Sheila Rojas, el torero viajaba hace un par de semanas a Perú para recoger a Antoñito y traérselo consigo a Fuengirola, donde ya está con familia paterna. El exconcursante de 'Supervivientes' ha querido compartir las imágenes del emotivo reencuentro familiar, donde ha llamado la atención que el pequeño necesita una silla de ruedas para poder moverse .

Ilusionadísimo, abrazando a sus seres queridos a los que no veía desde hacía tiempo y sin dejar de sonreír. Así se ha mostrado Antoñito, a quien su familia paterna le organizó una pequeña fiesta de bienvenida con globos de colores y pancartas. La familia Pavón no puede estar más feliz. Y el pequeño tampoco. Su rostro es la viva imagen de la inocencia y de la felicidad, algo que se aprecia en las imágenes que ha compartido su padre. En ellas no solo puede verse además lo cariñoso que es, sino las fuerzas y ganas de luchar que tiene.