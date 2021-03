"Mi madre ha dado positivo esta mañana, se ha levantado con un poco de dolor de cabeza y rápidamente ha ido a hacerse la prueba", continúa. "Al dar positivo me la he hecho yo también y he dado negativo, pero bueno, puede ser que todavía esté incubando el virus… Dentro de, creo que son 48 horas, me la voy a repetir. Pero bueno, que me encuentro bien. Yo ahora mismo no tengo síntomas", añade.