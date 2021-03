Edurne está inmortalizando cada momento con su bebita. Para la jueza de 'Got Talent' cada instante con Yanay es especial y no quiere que nada se le escape. En su nueva faceta como mamá está no solo aprendiendo sino viviendo toda la magia de las primeras veces: su revisión, el primer paseo en coche, los dulces despertares junto a su niña y la irrepetible experiencia de juntar a las personas que más quiere.