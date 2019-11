Efrén Reyero 'MyHyV' y Ana rompen su relación y se sinceran: "Ha llegado el momento de hacerlo público"

Las emotivas palabras de Efrén y Ana tras poner fin a su relación

Con estas sinceras palabras se ha dirigido ella a sus seguidores: "Quiero que sepáis que he dado lo mejor de mí y he luchado hasta el final (...) Aún siendo un chico excepcional, no ha funcionado". Ana ha explicado, mostrándose bastante dolida, que sus seguidores merecen saber que cada uno ha tomado caminos diferentes. Tratando de ver el lado positivo, la expretendienta afirma que ha vivido una experiencia única que ha marcado su vida y que su conocido #contigotodo, algo que utilizaban ellos dos en sus redes sociales, siempre será parte de su historia y de su "maravilloso e inolvidable reencuentro".

Por su parte, el malagueño también ha querido dirigirse a todos sus fans al ver las palabras de su exnovia. El extronista ha contado que son momentos muy duros para él y que, debido a todas las preguntas que estaba recibiendo, prefería pronunciarse. "Me duele mucho dar esta noticia, pero no ha podido ser. He puesto todo de mi parte para intentar hacerla la mujer más feliz del mundo, pero igual no es suficiente", ha comenzado.