Makoke posa con Tony Spina y luce su pecho tras operarse: "Me han quitado nueve centímetros de piel"

Makoke enseña el resultado de su pecho operado tras someterse a una mastopexia

Solo quedan unas semanas para que Makoke cumpla 50 años y la ex de Kiko Matamoros está estrenando nuevo pecho. La exconcursante de 'GH VIP' se ha sometido a una mastopexia, una intervención quirúrgica mediante la que le han practicado una resección de piel de 9 centímetros de anchura de cada pecho. Feliz y más orgullosa que nunca de su cuerpo, ha concedido una entrevista para 'Lecturas' junto a Tony Spina, en la que han hablado de las claves de su relación.

La parejita, que está a punto de celebrar su primer aniversario, ha confesado que la base de su historia de amor es la confianza y la libertad. "Está siendo un amor muy bonito, desde la libertad, cada uno en su casa y así siempre se disfruta de lo bueno. Un amor sin rencores, sin maldad. Uno de los amores más bonitos que he vivido en mi vida", ha señalado la malagueña apoyada por su chico, que cree que dar el paso de irse a vivir juntos sería un arma de doble filo. "A las 24 horas podemos acabar discutiendo por una tontería. Ahora si discutimos, me voy a mi casa", ha explicado el italiano.

Makoke explica los motivos por los que se ha operado el pecho

Además, la ex del colaborador de 'Sálvame' ha hablado largo y tendido de los motivos que le han llevado a pasar por quirófano para retocarse. Makoke ha explicado que no ha sido un aumento de pecho, si no que su intención era realzarlo porque "tenía mucho y estaba caído". "Yo ya me operé cuando tuve a Anita porque siempre he tenido mucho pecho y después de los embarazos no pude dar de mamar de cómo se me quedó", ha señalado la exconcursante del 'reality' de convivencia, que ha explicado que tenía dificultades, incluso, a la hora de dormir.

Hace 19 años se sometió a esta misma intervención: se quitó la piel y se levantó el pecho. "Es lo mismo que me he hecho ahora, aunque con una diferencia. Ahora me he puesto una prótesis porque, de otro modo, con la edad que tengo, se volvería a caer en cinco años. Después de la operación tengo un escote normal, los pechos ya no se van hacia los lados", ha reconocido la colaboradora de Telecinco, que se ha colocado una prótesis de 295 gramos en cada pecho y se ha quitado un total de 18 centímetros de piel.

Me he puesto una prótesis porque con la edad que tengo se volvería a caer

"Para mí es una gozada, porque no lo iba a conseguir por mucho deporte que hiciera. Estoy muy atlética y el pecho no me acompañaba, lo veía como de señora mayor", ha confesado sin ningún tapujo, al mismo tiempo que ha querido dejar claro que no se ha hecho este retoquito para solventar la diferencia de edad que tiene con su chico.

Tony Spina opina de Kiko Matamoros

Además, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha asegurado que él no ha sido el motivo de esta intervención porque a él siempre le habían gustado sus pechos. Pese a todo, lo cierto es que Tony no está formando parte de la recuperación de su novia, pues ha confesado que es bastante aprensivo. "Nunca he dado masajes, ni a otras parejas que se han operado, porque me da mucha impresión. Tampoco quiero verlo porque soy muy sensible", ha asegurado el joven que, cree, que su presencia ha tenido mucho que ver en esta nueva Makoke, mucho más segura de sí misma.

Ahora soy libre, hago lo que quiero