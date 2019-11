Jonathan 'GH' insinúa que Yoli le engañó para quedarse embarazada: "Me ocultaste información"

"Después de Yoli insistir mucho, voy a hacer algo que creo que es necesario y que nos va a venir muy bien. Vamos a ir a terapia...a ver qué tal se da. La verdad es que estoy contento porque son cosas que, al fin y al cabo, nos ayudan. Siempre he sido reacio a hacer estas cosas pero sé que nos va a venir fenomenal", ha comenzado explicando el que fuera concursante de ' GH ', demostrando su cambio radical de actitud con el fin de volver a retomar la buena relación con su ex.

Jonathan 'GH' cree que Yoli le ocultó información para quedarse embarazada

Yoli, por su parte, no ha podido ocultar su nerviosismo y ha comenzado a llorar desde el minuto uno en el que ha comenzado a desahogarse. "Habéis perdido la confianza el uno con el otro", ha sentenciado la especialista. "Yo, desde que pasó lo que pasó, no puedo confiar en su palabra", ha asegurado la 'youtuber' minutos antes de que Jonathan destapara algo que nunca antes había contado.

"Desde un principio empezamos a mentirnos los dos en muchas cosas, y no solo en una infidelidad", ha señalado el valenciano, que ha asegurado que cree que su ex le ocultó información a la hora de tomarse la pastilla del día de después con la intención de quedarse embarazada. "No te bajó la regla en dos meses ¿y ahora nos damos cuenta de que estás embarazada? En esa ocasión sentí que me habías ocultado información, y así ha sido siempre", ha sentenciado en este capítulo de mtmad que puedes continuar viendo en el siguiente vídeo: