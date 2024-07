Exclusiva | Luis, el torero de GH, estalla contra Gonzalo Montoya y le acusa de mentiroso: "No se irá de rositas"

Luis Ramírez aporta pruebas para desenmascarar a Gonzalo Montoya

El de Ronda quiere un combate en el ring para vengarse de las faltas de respeto del exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Gonzalo Montoya rompe su silencio en exclusiva tras las acusaciones del torero de GH 15

Luis Ramírez, conocido por su participación en 'Gran Hermano 15', reacciona en exlclusiva a las palabras de Gonzalo Montoya negando ser el autor de unos polémicos mensajes que el torero recibió hace unos años. Enfadado con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', el de Ronda ha querido ponerse en contacto con Outdoor para aportar más pruebas y anunciar el siguiente paso que pretende dar.

El diestro, que ahora boxea y entrena en el barrio de La Perla, en Puerto Rico, pretende vengarse del exnovio de Susana Molina. No consigue perdonar la falta de respeto que presuntamente tuvo hacia su persona hace unos años. Después de pasar una larga temporada en Estados Unidos de forma ilegal, Luis ha conseguido la doble nacionalidad y pretende regresar a España para enfrentarse al sevillano.

Tengo las pruebas de que es él, está mintiendo

No quiere dinero, ni repercusión mediática solo "venganza". Luis vive alejado del foco de la televisión, no sabe quién es Ibai Llanos ni tampoco conoce sus famosas veladas. Pero quiere montar una en la histórica Maestranza de Sevilla, plaza de toros con 12.500 localidades por las que estima podrían obtenerse beneficios millonarios.

"No es económico este movimiento. Es para devolver la moneda a Gonzalo, que tanto ha humillado. No quiero fama, estoy bien económicamente y la vida me va bien. Quiero que Gonzalo no se salga con la suya. Son ya muchos los insultados. Estamos hablando de una pelea de más de 1 millón de dólares"

Ha estado entrenando duro y poniéndose en forma "en un centro de boxeo patrocinado por Jake Paul". Una vez listo para el cuerpo a cuerpo, ha decidido retar a Gonzalo. Como si de una de las batallas de 'La velada del año' se tratase, Lucati - como se hace ahora llamar el exconcursante de 'GH15' en redes sociales-, quiere enfrentarse a él en la Real Maestranza de Sevilla. Aunque en un primer momento Luis rehusó a hacer pública la identidad de Gonzalo Montoya, sus palabras negando haber sido el autor de los polémicos mensajes que recibió en el pasado le han hecho estallar.

Me lo he tomado como algo muy personal, no es justo que se vaya de rositas

Aún no ha conseguido hablar personalmente con él, pero sí con uno de sus socios. Este medio ha podido acceder a la conversación que mantuvieron, en donde éste se ofrece a subirse él mismo al cuadrilátero en nombre de Gonzalo a cambio de "pasta", dividir los beneficios obtenidos en un 50%" y difusión por parte del exparticipante de LIDLT. Pero Lucati no quiere enfrentarse a su socio. Quiere hacerlo contra Montoya en un "combate mediático, porque no somos profesionales ninguno de los dos".

El sevillano trata de mantenerse al margen de toda esta polémica y ha negado la autoría de los hechos por los que el rondeño le acusa. Algo que a Ramírez le ha llevado a desahogarse con nosotros y a contar toda su verdad. "Esto viene desde hace un par de años, no hace 8. Ha sucedido todo después de la pandemia. Tengo las pruebas de que es él, está mintiendo. No es justo que se vaya de rositas", nos cuenta en exclusiva.

"Ha humillado a muchísimas personas, no es algo nuevo, pero en este caso lo hizo con la persona errónea", dice mientras asegura que "hace un tiempo Gonzalo Montoya le faltó el respeto a un gran amigo mío homosexual en un club de Marbella" y que, cuando se enteró, "me sentí indignado y le llamé la atención personalmente". Tras este 'toque', Gonzalo habría reaccionado mandándole una serie de insultos y calificativos entre los que se incluyen "puto loco", "tieso", "enfermo" o "maricona".

"Que te digan que eres el ejemplo de la vergüenza y que tuve que huir de mi país, que soy el hazmerreír y el trato homófobo no tiene arreglo. No soy el malo aquí, solo estoy enfadado. Es indignación la que tengo, soy una víctima más de su humillación", cuenta dolido.

"Mi fin es darle una lección", dice firmemente. "Quise hacerlo antes, pero he sido ilegal en los Estados Unidos. Estuve más de 48 meses sin poder salir de New York, siempre he querido tener un mano a mano con él, en privado o en público. Ahora tengo doble nacionalidad. Como él ha humillado a tantas personas, públicamente tuve la idea de este reto, una cartelera de boxeo en su tierra frente a miles de espectadores para ponerlo en su lugar. Me lo he tomado como algo muy personal", explica mientras nos reenvía las capturas de pantalla de los mensajes que quiso compartir públicamente y que Instagram censuró debido a la cantidad de odio que había en los mismos.

Luis no solo quiere enfrentarse a Gonzalo en un ring para calmar su ira y vengar su ofensa, también lo hace para colaborar con "todas esas víctimas que ha insultado y no han tenido voz". El exconcursante de 'GH 15' dice tener "30 mil mensajes" de diferentes usuarios de Instagram contando historias parecidas con Gonzalo. "Es un mal educado y superagresivo. En Marbella tuvimos un encontronazo con él y se mordía la lengua y todo, en plan gentuza. Bueno, 'encontronazo', él vino a agredirnos verbalmente", dice uno de estos testimonios.

A través de sus stories de Instagram también ha decidido desahogarse. Quizás consciente de que su enfrentamiento con Gonzalo no llegará a producirse nunca y de que la violencia jamás es el camino, Luis explica el siguiente paso que podría dar.