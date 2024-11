Marisa Martín Blázquez revela cómo se sintió la reina Letizia tras el altercado de Paiporta: ''Llegó muy afectada, pero no lo recibió como un ataque''

Además, cuenta lo que le ha dicho una mujer que se ha sentado con la reina a hablar durante horas: ''Me trasladaba la enorme preocupación y el gran interés que tiene para seguir el día a día de las victimas porque la gran preocupación es no dejar solas a las victimas''

Por otro lado, Marisa Martín Blázquez revela cómo se sintió la reina tras el altercado:'' Llegó muy afectada, no solo por lo que se originó allí, que era una mezcla de indignación con dolor, ella dice que no lo recibió tanto como un ataque a los reyes como institución, pero que quería implicarse mucho de alguna manera con este tema''.