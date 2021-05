Estela Grande desvela su amor no correspondido desde su separación de Diego Matamoros

Mayka Rivera confiesa haber tenido una recaída con Pablo tras 'La isla de las tentaciones'

La nueva entrega de 'Pijama Party', el formato más divertido de mtmad, trae confesiones de lo más salseantes. En esta ocasión, las chicas han hablado sobre amores no correspondidos y han confesado en qué punto sentimental se encuentran actualmente. La sorpresa ha llegado cuando Carmen Saavedra ha declarado que le gustaría tener una cita con Pablo Moya y la reacción de ella no se ha hecho esperar. Pero también todas las chicas han hablado de más cosas como el amor no correspondido de Estela Grande y la recaída de Mayka con su ex tras 'La isla de las tentaciones'.

El amor no correspondido de la exconcursante de 'GH'

Estela Grande también ha abierto su corazón y ha desvelado que ha tenido un amor no correspondido desde que se separó de Diego Matamoros. La joven ha asegurado que no surgió nada porque "no era el momento ya que no estaba preparada para una relación" pero que "me quedé con la espina de llegar a algo más".

Mientras la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' relataba la historia, sus compañeras querían saber la identidad del chico y si era del mundo de la televisión. Y ha sido ahí cuando la madrileña ha advertido de que “no es conocido”.

Pero no solo eso ha pasado en el 'Pijama Party' de esta semana en mtmad. Además de cómo se ha sincerado la exnuera de Kiko Matamoros, nuestra murciana favorita se ha sincerado sobre su relación actual con Pablo. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha asegurado al resto de chicas que al salir del programa "estuvimos un tiempo quedando". Pero la cosa no ha quedado ahí. "Me confundí porque cuando estaba con él no quería quedar con otros chicos. Estaba a gusto", ha declarado la joven. Sin embargo, ha expresado que aunque "hay algo ahí" no podrían volver porque "él desconfiaría de mí y yo de él".