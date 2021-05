Como era de esperar, el nombre de Tony Spina no ha tardado en salir a la palestra pues tanto Marta como Mayka han mantenido relaciones con él. Aunque la canaria asegura sentirse plena y feliz con el exnovio de Oriana Marzoli, la de Murcia no puede decir lo mismo. Y es que Mayka ha reconocido abiertamente que no terminaba de congeniar con Tony. Es más, la que fuera concursante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' no ha tenido ningún problema a la hora de confesar su mala experiencia con el italiano. ¿Fue por esto por lo que le fue infiel con Gonzalo Montoya?