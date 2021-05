Isaac Torres aclara si ha roto su relación con Lucía Sánchez

El catalán se ha dirigido a sus miles de seguidores a través de sus historias de Instagram, donde ha aclarado públicamente si ha roto su relación con Lucía Sánchez o no. “Todo el mundo me pregunta lo mismo”, ha comenzado expresando Isaac.

El ex de Marina ha continuado pronunciándose sobre este tema que ha despertado tanto interés entre sus seguidores y ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con Lucía para dar respuesta a la pregunta del millón. “Que tengamos que estar unos días separados no significa que no estemos juntos”, ha señalado con total naturalidad.