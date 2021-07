Susana del Coso es estilista en Mediaset y ha trabajado durante años con Rocío Carrasco

Analizamos con ella el impacto que han generado los looks de la hija de Rocío Jurado

La estilista de Rocío, sobre el look amarillo de Olga: "Me pareció un calco innecesario"

Rocío Carrasco se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del momento. Desde que alzara su voz en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', su imagen pública ha dado un giro radical: de ser uno de los rostros mediáticos más criticados de la televisión, a ser vitoreada y apoyada por cientos de miles.

Una imagen pública respaldada, además, por su coraje, su garra y su fuerte presencia delante de las cámaras. Una contundencia que se refleja de igual manera en sus exitosos estilismos, de lo que es responsable otra mujer: Susana del Coso, una de sus estilistas y artífice de algunos de sus 'looks' más icónicos en los últimos meses.

Tal ha sido el impacto que ha generado Rocío Carrasco en nuestro país, que sus trajes y complementos no han tardado en convertirse en tendencia en nuestro país. Sobre esto mismo hemos hablado con la experta en moda de Mediaset, que no solo nos ha confesado cómo es trabajar con la hija de Rocío Jurado detrás de cámaras, sino que también nos ha desvelado todos los secretos del 'backstage' y ha analizado con nosotros el comentado mono de color amarillo con el que Olga Moreno deslumbró en el último debate de 'Supervivientes'.

Un modelito que, como ella misma ha señalado, recuerda (¡y mucho!) al traje con el que la Carrasco se estrenó en 'Hable con ella', su sección de 'Sálvame'. ¿Casualidad? ¿Inspiración? ¿O estamos ante un intento de provocación por parte de la mujer de Antonio David? Pues Susana del Coso lo tiene claro...

Pregunta: Rocío Carrasco ha marcado un claro antes y después en todos los aspectos, también en el mundo de la moda. Su traje fucsia ya forma parte de la historia de nuestra televisión. ¿Por qué crees que se ha convertido en toda una seña de identidad?

Respuesta: Aunque el traje rosa no fue mi cambio, sí que creo que fue muy acertado para su vuelta a la televisión. Yo llevo una gran trayectoria profesional con ella: estuve en 'Hable con ellas' y también cuando estuvo con María Teresa Campos. Nunca la habíamos visto así.

El impacto de verla con esa rotundidad, de un solo color (con ese guiño a la mujer) me pareció muy acertado. Además, se la veía muy cómoda. Ella se mueve mucho y por eso se siente muy cómoda con pantalón. También tenía escote...y las mangas le daban mucho juego.

Aunque no estás detrás del famoso traje fucsia, eres la artífice de uno de sus ‘looks’ más icónicos: el traje de estampado de corazones de su primera entrevista tras la emisión del documental. ¿En qué te inspiraste para ese estilismo?

Todo esto vino de repente. Yo en un principio no la vestía aunque, como te digo, he trabajado con ella durante muchos años. Entonces los directivos me llamaron. Querían que el cambio tuviera una trayectoria: desde el principio del documental, hasta el final. Ahora era un plató y ella estaba mejor. Ya había hablado y estaba liberada.

Se barajaron muchas opciones, muchos colores (más vivos, veraniegos, alegres…). Pero al final nos gustó ese look. Lo escogí porque rebajaba la contundencia del traje fucsia. Al ser en un plató (con todo lo que eso conlleva: diversión, 'prime time', luces, color, colaboradores…), queríamos darle un toque más divertido, que ella se sintiera más alegre. Algo más de 'gala', pero con la seriedad que al mismo tiempo requería el tema.

Fue un look cargado de detalles: con homenaje al color fucsia que tanto le representa y con esas significativas sandalias...

La clave fue el top de color rosa. Quisimos mantener ese guiño. Además, las sandalias, con unas alas, como la canción de su madre, 'Como las alas al viento', aportó esa mezcla de colores y acompañaba en ese cambio de Rocío, liberada y renovada. También destacan los pendientes, aprovechando su corte de pelo y ese lado rapado.

¿Ha experimentado Rocío Carrasco un cambio de estilo con el paso de los años?

A nivel imagen pública yo creo que sí. Primero porque han pasado muchos años y todos evolucionamos, y segundo por el producto que estamos vendiendo ahora. Cuando estaba con María Teresa Campos era mucho más joven y más dicharachera. En 'Hable con ellas' eran cuatro chicas vestidas un poco más pícaras. Ahora, el cambio de estilo es un reflejo de su evolución como mujer.

Un cambio que acompaña a su relato y a su mensaje. Antes a lo mejor se ponía lentejuelas, era más loca, pero este programa requería a una mujer diferente y hecha. En ese sentido, ha habido una evolución muy grande. Es un antes y un después. Por el contrario, en su vida personal, sigue siendo la misma. Ha cambiado poco de estilo: le gusta la ropa cómoda.

¿Cómo es trabajar con Rocío Carrasco?

Rocío lo pone todo demasiado fácil. Es una persona que se deja asesorar, no solamente por su estilista, sino también por lo que quieren de ella los directores y los productores. Es un gustazo trabajar con ella y te lo digo totalmente de verdad, independientemente del cariño que le tengo.

La hemos hecho pruebas a horas tardías, le he cambiado el vestuario en un momento dado porque no estaba muy claro, le he puesto un zapato que la estaba matando y ha aguantado por mí. Y esto no es de ahora, es de siempre. Da gusto trabajar con ella. Es muy buena gente.

La moda es una forma más de expresión. ¿Qué mensajes habéis querido lanzar vosotras a través de sus looks?

Por ejemplo, en el caso del mono amarillo de su primera aparición en la sección 'Hable con ella' en 'Sálvame' quisimos marcar un cambio de estilo que fuese de la mano con ese cambio de formato. Ya no era la docuserie, ahora era 'Sálvame', que es mucho más loco.

Al principio no sabíamos por dónde ir, pero vi el mono amarillo y me encantó. Es cierto que pensé que era arriesgado por el tema del color. Además, tenía unos detalles rockeros y más de andar por casa. Teníamos un montón de opciones para la prueba, pero cuando la vimos con él puesto la decisión fue unánime.

A mí me gustó especialmente que se pusiera el amarillo porque yo soy muy dada a dar ese mensaje de lenguaje no verbal en todos mis estilismos y el amarillo, además de ser un color que me encanta, es un color de fuerza y de muchísima valentía. Cuando yo la vista, esa es la línea que se va a seguir en adelante. Me gusta marcar esa contundencia ante una vulnerabilidad. El amarillo es un color que la protege. También el azul y el rojo.

Olga también apostó por el amarillo en la última gala de 'Supervivientes'...

Sí, curiosamente salió con un mono amarillo que...bueno, no sé lo que significará (aunque sí puedo intuirlo), pero es cierto que marca de una forma muy visual cómo con un vestido y con un color se puede establecer un nexo de comunicación tan potente.

¿Estamos ante una inspiración, una copia o lo ves más como un intento de provocación?

Hombre, yo creo que es algo que está pensado. No puedo creerme que algo tan mediático y tan medido sea mera casualidad. Es un color tan diferente, tan sumamente provocativo...no es un color fácil y que se ponga todo el mundo. Que de repente lo lleve ella en su primera aparición tras 'Supervivientes' y que encima sea un mono. Mi intuición personal es que no ha sido una casualidad.

Si se lo ha puesto con la intención de demostrar la valentía que tiene, como hice yo con Rocío, estupendo. Pero yo creo que es su forma de decir: aquí estoy yo. Sí es cierto que me parece arriesgado y me parece una provocación…pero bueno, puede ser una provocación buena. No lo sé. No conozco a Olga. También te digo que me parece muy sintomático que se ponga ese mono con un color tan sumamente igual cuando son las dos rivales ahora mismo y está de plena actualidad. Es que cualquiera que lo viera diría: '¿perdona'. Yo me quedé flipando.

No puedo creerme que sea una casualidad, me parece una provocación

Es el ejemplo perfecto de que hay estilismos que hablan, ¿no?

Sí. El mono de Olga es el mayor exponente de cómo se puede comunicar a través de la moda.

El look de Gloria Camila en el homenaje a su madre también generó mucha polémica. Recordaba (y mucho) al de Rocío…

Sí, todo el mundo se percató. Me parece maravilloso lo que podemos conseguir los estilistas con el lenguaje no verbal del vestuario. Es una maravilla de profesión.

Al menos en estos casos (el de Olga y el de Gloria), la que ha dado el paso al frente y ha marcado la tendencia siempre ha sido Rocío Carrasco. Ellas han ido detrás.

Sí. La primera que se puso un mono amarillo flúor fue ella. Esto es como cuando vas a una boda y no te gusta que te copien el vestido. Además, si todos van de rojo, quedan unificados. Se pierde fuerza. Si yo quisiera identificarme como alguien independiente y no vincularme a esta historia, en ningún momento me pondría nada parecido a mi rival.

Si me pongo algo similar es porque me quiero cohesionar a ello. Por el motivo que sea. Esto es como la política y sus colores. Ella se ha unificado a alguien con quien está en un momento de rivalidad. Ella sabrá los motivos. Ella o su estilista, no lo sé.

Si yo no quisiera vincularme a esta historia, no me pondría nada parecido a mi rival

Y más allá de la similitud con Rocío Carrasco, ¿era un look acertado para el debate final?

Creo que sí. Ella tiene un color maravilloso de piel. Es morena, está delgada y le queda bien. Vamos, no hubiese tenido nada que decir si no hubiese salido Rocío Carrasco previamente con el mono amarillo. Eso sí, me parecía un poco cerrado en el plano corto.