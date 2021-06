Rocío Carrasco renace con sus sandalias 'ave fénix': modelo, precio y diseñador

La hija de Rocío Jurado ha renacido y lo ha querido demostrar pisando fuerte y no de cualquier manera para marcar bien todos los pasos que va a dar a partir de ahora. Un momento cumbre en el que no ha querido abandonar la metáfora del ave fénix y la ha llevado directa a unas sandalias de edición limitada que no han pasado desapercibidas para nadie.