La complicada relación de Hiba Abouk y sus padres

Hiba Abouk, la actriz de 'El Príncipe', no ha tenido una relación fácil con sus padres por su profesión

La exmujer del futbolista Achraf Hakimi ha hablado a lo largo de los años en contadas ocasiones sobre sus progenitores

Actualmente, la mujer a la que relacionan con Álvaro Muñoz Escassi mantiene una relación cercana con sus padres

Hiba Abouk, la actriz de 'El Príncipe' a la que ahora relacionan con Álvaro Muñoz Escassi, no ha tenido una vida fácil, y no nos referimos solo a la separación del futbolista Achraf Hakimi, pues el camino por el mundo de la interpretación no ha sido fácil y la relación con sus padres le ha generado más de un quebradero de cabeza.

La exmujer del futbolista Achraf Hakimi, de origen tunecino y educada en la cultura musulmana, tuvo muy claro que quería ser actriz en cuanto descubrió el mundo de la interpretación, cosa que en su casa no sentó muy bien y precisamente por eso al cumplir la mayoría de edad abandonó el calor de su hogar para vivir su propia vida y ser actriz.

Durante años, la relación de la exnovia de Hugo Silva con sus padres ha sido nula, pero ella siempre ha creído que, habiendo amor, todo se podría solucionar. Con el paso del tiempo los padres de la actriz han aceptado su profesión y ahora mantiene una relación cordial con ellos, pues su maternidad le ha ayudado a entender muchas cosas.

Educada en la cultura musulmana

Hiba Aboukhris Benslimane es el nombre completo de la artista es de ascendencia libia por parte de su padre y tunecina por parte de su madre. Sus padres llegaron a España poco antes de que ella naciera y aunque la actriz nació en Madrid y estudió en el Liceo Francés, fue educada en la cultura musulmana. La exmujer del futbolista Achraf Hakimi es la menor de cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres.

La exnovia de Hugo Silva descubrió el mundo de la interpretación en el colegio, llegando incluso a mentar en su cada para poder ensayar en el colegio, pues sus padres no aceptaban que quisiera ser actriz. "Cuando dije que quería ser actriz, la oposición en casa fue absoluta. Mi madre quería que fuera médico y a mi padre le pareció un horror mi decisión. Nadie me apoyó. Así que a los 18 años me fui de casa por las bravas. Tengo muchísimo carácter", contaba en una entrevista a 'Vanitatis'.

Cansada de escuchar todo aquello, la futura actriz emprendió su camino más personal, estudió interpretación y pasó por cientos de castings.

Una relación nula durante mucho tiempo

“Me fui de casa con una mano delante y otra detrás. Sin el apoyo de mi familia. Pero tenía que hacerlo, porque mi entorno no me iba a permitir ni crecer ni ser libre. Era o mi vida o la de ellos, y decidí luchar por mí”, ha recordado en numerosas ocasiones ante los medios. Hiba encontró su oportunidad en varias series y y tras la serie `'El Príncipe', todo vino rodado para ella. Aun así sus padres, lejos de reconocer su éxito, continúan avergonzados: "No se puede forzar a alguien a entender a otro, aunque sean tus padres", declaraba para 'Marie Claire' en 2014.

La relación de Hiba con sus padres fue nula durante mucho tiempo, algo que para ella no fue nada fácil de llevar y que desgraciadamente las cosas no se podían arreglar en dos días. En 2017 en la revista 'Mujer Hoy' explicaba que su familia venía de una “cultura muy cerrada”. “Decidí que lo iba a intentar y que el tiempo pondría a cada uno en su sitio", valoraba con respecto a su vocación interpretativa, fuente de la disparidad de opiniones. En 2018 confesaría para 'Icon' que habían estado "enfadados un par de años".

Aceptación de su profesión

Desde entonces las cosas han cambiado para bien entre Abouk y sus padres. "Ahora todo está aceptado. Cuando hay amor de por medio estas cosas no te pasan factura, lo que haces es aprender", admitía la actriz en la revista Icon. Sus progenitores han aceptado la profesión de Hiba, “no les ha quedado otra” asegura la actriz.