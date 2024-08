Primeras palabras de Maite Galdeano tras la durísima entrevista de Sofía: "No me creo las lágrimas de mi hija"

Sofía comenzaba su relato contando lo que había ocurrido entre ellas el pasado 4 de agosto y que supuso para Sofía un punto de inflexión: "Mi madre empieza molestarme en el gimnasio y a machacarme al decirme que no debería haber ido (a 'Supervivientes'), que lo había hecho muy mal y hablando despectivamente de Kiko. Me miro al espejo y digo '¿Esto qué es? Por qué tengo que vivir esto siempre?' Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace click el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad".