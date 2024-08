La nueva vida de Juan Ortega, el torero que se dio a la fuga justo antes de su boda: "Está ilusionado de nuevo"

A tan solo unos minutos de la ceremonia, el torero Juan Ortega decidía no casarse dejando a su novia plantada en el altar para sorpresa de sus allegados. Tras una noche de celebración con familiares y amigos incluida la novia, Juan decide cambiar el rumbo de su futuro y no acudir a su propio enlace .

Tan solo dos meses después de la no boda, el torero vuelve al ruedo y sale por la puerta grande, comenzando una etapa de éxitos profesionales que hasta entonces no había conocido. ¿Pero qué ha sido de su vida sentimental ? Mónika Vergara tiene información en exclusiva.

"La vida de Juan en estos ocho meses ha cambiado, ha estado completamente desaparecido, se ha dedicado a su profesión y ha llenado plazas, cosa que antes no le ocurría, y a impartir clases en la Universidad de Granada para acercar el mundo del toro a la sociedad. ¿Y cuál es la novedad en este asunto? Según me informan el torero podría tener pareja y es una chica con la que lleva dos o tres meses, es de muy buena familia y está vinculada no solo al mundo del campo y el toro, si no también al mundo de regentar las plazas de toros. Os digo también que tiene mucho que ver con la plaza de Las Ventas".