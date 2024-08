Aunque uno de los programas done conocimos a la emprendedora fue 'Un príncipe para Corina', la joven disfruta de su soltería al máximo, y aunque ha sufrido, y mucho, por amor ahora está soltera apreciando la soledad, viajando sola tomando su camino en la vida. Por decisión propia Corina ha explicado a sus seguidores en numerosas ocasiones por que ha decido no mantener sexo con nadie hasta que no haya una conexión realmente amorosa.