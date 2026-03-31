Lorena Romera 31 MAR 2026 - 14:06h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla del plan de ayuda al que ha recurrido por el problema de Cairo, su hijo de 9 meses

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Isa Pantoja se ha visto obligada a pedir ayuda profesional por un problema que tiene con Cairo, su hijo en común con Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja, exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido un vídeo en el que explica el motivo por el que ha tenido que recurrir a expertos para poner solución a este nuevo desafío en su maternidad. "Nos tiene agotados", ha reconocido la joven de 30 años.

A través de un reel, la hermana de Kiko Rivera -que ahora mismo se encuentra en Sevilla disfrutando de la Semana Santa junto a su novia Lola y su prima Anabel- ha explicado en lo que está invirtiendo todos sus esfuerzos. "Si tu bebé solo se duerme en brazos o se despierta muchas veces durante la noche, tranquila porque no estás sola", ha comenzado expresando.

La hija de la tonadillera ha explicado que, a sus nueve meses, Cairo "solo se duerme en brazos", lo que provoca que, cuando se despierta en mitad de la noche, busque encontrar el sueño de nuevo de esa misma manera. "La verdad es que estamos agotados", se ha desahogado con sus seguidores, a los que les ha contado que ha pedido ayuda profesional.

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"Cairo lleva durmiendo en su cuarto y en su cuna desde los seis meses. Hay noches que las hace muy bien, con dos despertares. Pero últimamente, desde hace dos meses, que le han salido seis dientes, la verdad es que estamos teniendo las noches un poco movidas", ha señalado. Isa Pantoja hace especial hincapié en que ya han "probado de todo".

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Incluso dormir juntos. "Pero no me busca a mí, busca los brazos", se lamenta la creadora de contenido. "Así que hemos buscado ayuda", cuenta públicamente, animando a otras madres que puedan estar atravesando su misma situación. El método consistirá en un plan de sueño personalizado para el pequeño, adaptado a sus rutinas. Para ello, Isa Pantoja ha puesto a disposición de la profesional sus horas de sueño, tanto de día como de noche, como sus tomas de biberón.

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"Sé que van a ser unas noches duras y complicadas, porque lógicamente está acostumbrado a dormirse de una manera, pero sé que poco a poco se irá acostumbrando. Nosotros nos armaremos de paciencia, que eso también es muy importante", ha señalado Isa Pantoja, que ha compartido públicamente el problema que ha estado teniendo hasta ahora con su hijo Cairo y la ayuda profesional a la que ha recurrido para solucionarlo. "Ya os iré contando qué tal", ha prometido a sus seguidores la exconcursante de 'Supervivientes'.