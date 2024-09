La historia de amor de Sofía Suescun y Hugo Paz: corta, intensa y con terceras personas

Hubo un momento en el que el mundo de Sofía Suescun, concursante de 'Supervivientes All Stars' , se hizo ganadora de la edición de ' GH ' en la que participó y se le abrieron las puertas a muchos de los programas de la cadena. No pudo resistirse a participar en `MYHYV´ , programa del cual ambos abandonaron sus tronos para marcharse juntos.

La hija de Maite Galdeano empezaba así una historia de amor junto al gaditano , Hugo Paz , al principio tras las cámaras, hasta que hicieron publica su relación y no dudaron en derrochar felicidad y desnudos conjuntos en sus redes sociales. Una relación que parecía que iba viento en popa, pero que finalmente no llego a buen puerto.

Corría el año 2014 cuando entraba en la casa de `GH´, una desconocida Sofía Suescun, l a joven se hizo con el ansiado maletín y desde entonces lo suyo ha sido un no parar de fama y de programas de Telecinco. Tras su salida de la casa, no dudo en quedarse con el trono de `MYHYV´, el programa de citas donde conoció a Hugo Paz.

La concursante de `Supervivientes All Stars´ y el gaditano coincidieron en el trono, empezaron una relación tras las cámaras y cuando ya no podían más, abandonaron sus respectivos tronos y dieron a conocer su relación sentimental. La pareja derrochaba felicidad y así lo hacían ver en las redes sociales con frasecitas amorosas, fotos cariñosas y hasta desnudos conjuntos que se convirtieron en virales, demostraban casi día a día que su relación iba la mar de bien.

Ambos estaban en la cresta de la ola y recorrían España los fines de semana haciendo bolos. El novio de Sofía Suescun conoció a Jennifer, una camarera de una discoteca de El Puerto de Santa María. La noche y el alcohol la confundieron y acabó siéndole infiel a la ganadora de `GH´. Sofía acababa por enterarse anunciaba su ruptura en redes sociales rota de dolor. “Hoy me tuve que enterar de toda la verdad, viendo con mis ojos cómo Hugo ha mantenido una relación a dos bandas”, empezaba explicando. “Vergonzoso, he hablado con la chica, me ha contado absolutamente todo, he visto fotos, conversaciones y más, no me lo podía creer”, continuaba escribiendo.